HIROSE ELECTRIC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIROSE ELECTRIC hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat HIROSE ELECTRIC im vergangenen Quartal 353,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIROSE ELECTRIC 327,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at