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05.11.2026 06:31:28
HIROSE ELECTRIC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HIROSE ELECTRIC präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 324,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HIROSE ELECTRIC noch ein Gewinn pro Aktie von 245,79 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66,01 Milliarden JPY – ein Plus von 24,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HIROSE ELECTRIC 53,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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