HIROSE ELECTRIC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HIROSE ELECTRIC präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 278,98 JPY, nach 297,08 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,52 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HIROSE ELECTRIC einen Umsatz von 49,90 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at