HIROSE ELECTRIC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HIROSE ELECTRIC hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HIROSE ELECTRIC 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 348,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 295,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 0,660 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HIROSE ELECTRIC 0,640 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat HIROSE ELECTRIC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at