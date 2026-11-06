HIROSE ELECTRIC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HIROSE ELECTRIC hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,19 Prozent auf 414,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 359,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at