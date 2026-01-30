Hirose Tusyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hirose Tusyo präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Hirose Tusyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78,96 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 50,12 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2,45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at