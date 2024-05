Hirose Tusyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hirose Tusyo präsentierte in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 97,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 89,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 480,29 JPY. Im Vorjahr hatte Hirose Tusyo 380,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,83 Prozent auf 10,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

