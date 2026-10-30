Hirose Tusyo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hirose Tusyo hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 161,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,99 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 96,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,17 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at