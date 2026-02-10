|
Hiroshima Electric Railway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hiroshima Electric Railway ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hiroshima Electric Railway die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Hiroshima Electric Railway vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,37 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,400 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hiroshima Electric Railway einen Umsatz von 8,09 Milliarden JPY eingefahren.
