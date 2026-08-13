Hiroshima Electric Railway gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hiroshima Electric Railway hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 15,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,10 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at