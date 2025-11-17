Hiroshima Electric Railway hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hiroshima Electric Railway äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,86 JPY gegenüber -11,750 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at