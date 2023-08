Hiroshima Electric Railway präsentierte Quartalsergebnisse

Hiroshima Electric Railway ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hiroshima Electric Railway die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,58 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hiroshima Electric Railway ein EPS von 20,94 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hiroshima Electric Railway 6,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at