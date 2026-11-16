|
16.11.2026 06:31:29
Hiroshima Electric Railway stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hiroshima Electric Railway äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 3,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,860 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Hiroshima Electric Railway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.