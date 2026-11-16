Hiroshima Electric Railway stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hiroshima Electric Railway äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,860 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Hiroshima Electric Railway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at