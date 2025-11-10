HIROSHIMA GAS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HIROSHIMA GAS lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

HIROSHIMA GAS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,430 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,49 Prozent zurück. Hier wurden 18,79 Milliarden JPY gegenüber 19,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at