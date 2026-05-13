HIROSHIMA GAS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HIROSHIMA GAS veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,36 JPY gegenüber 28,91 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 26,52 Milliarden JPY, gegenüber 27,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,82 Prozent präsentiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 30,65 JPY gegenüber 24,62 JPY im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HIROSHIMA GAS mit einem Umsatz von insgesamt 88,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -3,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at