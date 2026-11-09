|
09.11.2026 06:31:29
HIROSHIMA GAS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
HIROSHIMA GAS hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 12,95 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,600 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,31 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!