HIROSHIMA GAS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HIROSHIMA GAS hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 12,95 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,600 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,31 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at