16.02.2026 06:31:31
HIROSHIMA GAS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HIROSHIMA GAS hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
HIROSHIMA GAS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,760 JPY je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 21,62 Milliarden JPY, gegenüber 22,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,27 Prozent präsentiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
