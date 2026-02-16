HIROSHIMA GAS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HIROSHIMA GAS hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

HIROSHIMA GAS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,760 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 21,62 Milliarden JPY, gegenüber 22,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,27 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at