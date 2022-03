HIS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HIS hat am 18.03.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2022 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 128,660 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -127,100 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,57 Prozent auf 33,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte HIS 38,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 117,821 JPY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 39,87 Milliarden JPY taxiert.

