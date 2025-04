HIS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HIS hat am 31.03.2025 die Bücher zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HIS 93,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 24,79 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 96,35 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at