HIS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HIS hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -5,72 JPY. Ein Jahr zuvor waren 3,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 91,89 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at