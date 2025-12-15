HIS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HIS hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 39,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 68,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,97 Prozent auf 106,78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 63,16 JPY, nach 116,67 JPY im Vorjahresvergleich.

HIS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 373,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 343,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at