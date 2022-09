HIS legte Quartalsergebnis vor

HIS hat am 14.09.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2022 endete.

HIS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 85,250 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -143,310 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,22 Prozent auf 31,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 133,188 JPY sowie einem Umsatz von 38,40 Milliarden JPY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at