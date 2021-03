HIS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HIS hat am 16.03.2021 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2021 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 127,100 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 37,93 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 80,53 Prozent auf 38,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 145,772 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 33,86 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at