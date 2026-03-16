HIS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HIS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 45,86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 47,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 101,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at