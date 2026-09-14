HIS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HIS hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 106,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HIS -26,980 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,36 Prozent auf 86,17 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at