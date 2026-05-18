Hisaka Works: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hisaka Works lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 42,92 JPY. Im letzten Jahr hatte Hisaka Works einen Gewinn von 60,69 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 13,47 Milliarden JPY gegenüber 12,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 130,21 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 135,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 44,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 38,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at