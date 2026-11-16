Hisaka Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hisaka Works hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 19,16 JPY. Im letzten Jahr hatte Hisaka Works einen Gewinn von 31,98 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Hisaka Works im vergangenen Quartal 10,35 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hisaka Works 12,44 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at