17.11.2025 06:31:29
Hisaka Works: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hisaka Works hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 31,98 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hisaka Works 20,62 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Hisaka Works im vergangenen Quartal 12,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hisaka Works 10,53 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
