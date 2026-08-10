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10.08.2026 06:31:29
Hisaka Works: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hisaka Works äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 32,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hisaka Works 21,19 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 10,21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,46 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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