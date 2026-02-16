Hisaka Works stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hisaka Works lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 34,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hisaka Works 38,33 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,53 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at