Hisamitsu Pharmaceutical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hisamitsu Pharmaceutical hat am 09.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 61,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 58,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.

