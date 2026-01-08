Hisamitsu Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hisamitsu Pharmaceutical lud am 06.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,77 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hisamitsu Pharmaceutical ein EPS von 62,31 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 39,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at