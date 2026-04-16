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16.04.2026 06:31:29
HISAMITSU PHARMACEUTICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HISAMITSU PHARMACEUTICAL hat am 13.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 311,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 290,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,450 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei HISAMITSU PHARMACEUTICAL ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,09 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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