08.01.2026 06:31:28
HISAMITSU PHARMACEUTICAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HISAMITSU PHARMACEUTICAL stellte am 06.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HISAMITSU PHARMACEUTICAL 0,100 USD je Aktie verdient.
HISAMITSU PHARMACEUTICAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 261,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 240,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
