Hisar Metal Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hisar Metal Industries hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 597,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 649,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at