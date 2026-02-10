Hisar Metal Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hisar Metal Industries äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 681,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 570,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at