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01.06.2026 06:31:29
Hisar Metal Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hisar Metal Industries hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,56 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hisar Metal Industries 0,700 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent auf 720,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 593,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,41 INR gegenüber 5,88 INR im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,62 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,45 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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