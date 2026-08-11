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11.08.2026 06:31:29
Hisar Metal Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hisar Metal Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 3,30 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,780 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 621,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 644,2 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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