Hisar Spinning Mills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hisar Spinning Mills präsentierte in der am 30.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,96 Prozent auf 103,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 106,5 Millionen INR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,41 INR, nach 8,87 INR im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 419,82 Millionen INR, gegenüber 454,15 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at