|
17.02.2026 06:31:28
Hisar Spinning Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hisar Spinning Mills hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 112,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hisar Spinning Mills 120,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!