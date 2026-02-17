Hisar Spinning Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hisar Spinning Mills hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 112,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hisar Spinning Mills 120,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at