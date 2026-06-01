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01.06.2026 06:31:29
Hisar Spinning Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hisar Spinning Mills hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 1,78 INR gegenüber 2,78 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Hisar Spinning Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,85 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,84 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,71 Prozent auf 441,09 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Hisar Spinning Mills 448,78 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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