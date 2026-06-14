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14.06.2026 20:05:38
Hisbollah setzt Angriffe auf Israels Norden fort
TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat ihre Angriffe auf den Norden Israels auch nach israelischem Beschuss in Vororten von Beirut fortgesetzt. Ein aus dem Libanon abgefeuertes Geschoss sei in der Nähe der Grenzstadt Kiriat Schmona eingeschlagen, teilte die israelische Armee am Abend mit. Es sei zu weiteren Einschlägen "verdächtiger Flugkörper" auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Libanon gekommen. Außerdem seien mehrere Geschosse in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon niedergegangen. Es gab zunächst keine Berichte zu Verletzten.
Sonntagmittag hatte die israelische Luftwaffe nach Hisbollah-Angriffen auf den Norden Israels Ziele in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut beschossen. Nach Militärangaben handelte es sich um eine Kommandozentrale der Hisbollah. Nach libanesischen Angaben wurden mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt.
Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - drohten Israel daraufhin mit Gegenschlägen. In dem Fall wird wiederum mit neuen israelischen Angriffen im Iran gerechnet./le/DP/he
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