Hisense Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hisense Electric hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,18 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,60 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at