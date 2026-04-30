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30.04.2026 06:31:29
Hisense Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hisense Electric gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Hisense Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 13,72 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hisense Electric 13,38 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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