Hisense Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hisense Electric präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Hisense Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,390 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Hisense Electric mit einem Umsatz von insgesamt 14,52 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at