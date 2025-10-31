Hisense Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hisense Electric hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,60 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at