Hisense Kelon Electrical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hisense Kelon Electrical hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hisense Kelon Electrical ein EPS von 0,950 USD je Aktie vermeldet.

Hisense Kelon Electrical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at