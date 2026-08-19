Hisense Kelon Electrical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hisense Kelon Electrical stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,52 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hisense Kelon Electrical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 HKD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 27,29 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,44 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at