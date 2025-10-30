Hisense Kelon Electrical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hisense Kelon Electrical präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 3,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at