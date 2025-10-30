Hisense Kelon Electrical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hisense Kelon Electrical hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,59 HKD gegenüber 0,630 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,25 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 23,87 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at